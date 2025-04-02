Çarşamba Günü Yayınlanan TV Dizileri

ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN DİZİ PROGRAMI

Bugün 2 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon kanallarındaki dizi yayın akışı netleşti. Çarşamba akşamı dizileri, dizi severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte gelişmeler…

TRT 1 VE ATV DİZİLERİ

TRT 1 kanalında “Gönül Dağı” dizisi ekranda olacakken, ATV kanalında bu akşam herhangi bir dizi yayını olmayacak.

KANAL D VE SHOW TV DİZİLERİ

Kanal D’de “Eşref Rüya” dizisi izleyicilerle buluşacak, Show TV’de ise dizi yayını yapılmayacak.

NOW TV VE STAR TV DİZİLERİ

NOW TV’de “Leyla Hayat”, “Aşk” ve “Adalet” dizileri yayınlanacak. Star TV ekranlarında ise “Sahipsizler” dizisi 14.45’te izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, 17.40’da “Teşkilat”, 19.00’da “Lingo Türkiye”, 19.55’te “Ana Haber” ve 20.00’da “İddiaların Aksine” programları yayınlanacak. 22.45’te “Sherlock Holmes” yabancı sineması ve 03.35’te “Seksenler” programı da ekranda olacak.