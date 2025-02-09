Castrol, Honda Motogp Sponsoru Oldu

CASTROL VE HONDA’NIN YENİ ANLAŞMASI

Yapılan yeni anlaşma ile Castrol, Honda HRC MotoGP Fabrika Takımı’nın ana sponsoru oldu. Castrol, 2025 MotoGP Dünya Şampiyonası sezonunda yarışacak Honda HRC’nin ana partneri olmaya hazırlanıyor ve takıma motor yağları ile teknik destek sağlayacak. Castrol, MotoGP’nin en zorlu yarış koşullarında motosiklet yağlarını geliştirmeye ve performans sınırlarını zorlamaya devam edecek.

60 YILLIK BAŞARI ORTAKLIĞI

Castrol ve Honda arasındaki iş birliği 1959 yılına kadar uzanıyor. Honda’nın Isle of Man TT’deki ilk uluslararası motosiklet yarışı ile başlayan bu ortaklık, 60 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Bugüne kadar Castrol, Honda takımlarını uluslararası motosiklet yarışlarında destekleyerek 500’den fazla galibiyetin kazanılmasına katkı sağladı. Bu iş birliğinin etkisiyle Honda, Grand Prix motosiklet yarışlarında eşsiz bir geçmişe sahip oldu. Honda, 25 Markalar Şampiyonluğu, 21 Sürücüler Şampiyonluğu ve 313 yarış zaferi ile MotoGP tarihinin en başarılı markalarından biri haline geldi. Honda ve Castrol, 2025 sezonuna girerken MotoGP Dünya Şampiyonası’nda zirveye geri dönme hedefini paylaşıyor.

GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ

Castrol’ün motor sporlarını teknik yeteneklerini sergilemek ve yeni teknolojiler geliştirmek için bir platform olarak kullandığının altını çizen Castrol Global Pazarlama Direktörü Sandeep Sangwan, “Performans ve inovasyona olan bağlılığımızın yanı sıra motosiklet yarışlarına duyduğumuz tutku ile bu iş birliğine imza atmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Honda HRC Castrol MotoGP Fabrika Takımı ortaklığı, Castrol’ün motosiklet tutkunlarıyla ve yarış dünyasıyla daha güçlü bir bağ kurması için mükemmel bir fırsat” ifadelerini kullandı. Honda Racing Corporation Başkanı Koji Watanabe ise, HRC ve Castrol’ün MotoGP projesinde bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “HRC ve Castrol, teknolojiye ve geleceğe odaklanma konusunda ortak bir vizyona, motivasyona ve kararlılığa sahip. 2025 MotoGP Dünya Şampiyonası’nda başarıya ulaşmak için tüm ekip yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

SEZON BAŞLANGICI VE TESTLER

Honda HRC Castrol Takımı, 5 Şubat’ta Malezya’daki Sepang Uluslararası Pisti’nde ilk MotoGP sezon öncesi testine çıktı. Sezonun bir sonraki testi ise 12-13 Şubat tarihlerinde Tayland GP’ye ev sahipliği yapan Chang Uluslararası Pisti’nde gerçekleştirilecek. Merakla beklenen 2025 MotoGP Dünya Şampiyonası, 2 Mart’ta Tayland GP’si ile başlayacak. 22 yarışlık sezon ise 16 Kasım’da Valencia GP’siyle sona erecek.