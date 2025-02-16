Çaykur Rizespor’dan Prim Açıklaması Geldi

ÇAYKUR RİZESPOR’DAN PRİM AÇIKLAMASI

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 24. haftasında pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacak ve bu karşılaşma için prim açıklaması yapıldı. Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır tarafından yayımlanan açıklamada, prim uygulamasının Galatasaray maçına özel olmadığı ifade edildi. “Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi…” denildiği açıklamada, “Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır.” ifadesi yer aldı.

ÖZEL PRİM UYGULAMASI YOK

Yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında yarın karşılaşacağımız Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır. Bazı sosyal medya hesaplarında, Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı iddia edilmektedir. Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim uygulaması söz konusu değildir.” denildi. Kulüp Başkanı İbrahim Turgut öncülüğündeki yönetim kurulu, geçtiğimiz yıldan beri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlemesi yaptığını ve uygulamaya koyduğunu belirtti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Açıklamada, üç takım ile ilgili prim ve bilet satışlarının sezon başında belirlendiği ve uygulandığına dikkat çekildi. Ayrıca, “Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespiti ile yasal haklarımız saklı tutulmaktadır.” ifadesi yer aldı. Takımın tüm hazırlıklarının tamamlandığı ve kampa girdiği, zorlu bir lig mücadelesine çıkacağı belirtildi. Sarı kart cezalısı Dal Varesanovic ve Samet Akaydin ile sakat olan Eray Korkmaz dışındaki eksik oyuncunun bulunmadığı ifade edildi. Taraftarlardan ilk düdükten son düdüğe kadar destek beklenildiği vurgulandı. “Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz.” denildi.