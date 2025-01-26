Çaykur Rizespor Evinde Adana Demirspor’u Yendi

ÇAYKUR RİZESPOR’UN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Adana Demirspor’u evinde ağırladı. Çaykur Didi Stadı’nda gerçekleşen bu karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi. Çaykur Rizespor’a bu önemli galibiyeti sağlayan goller, 30. dakikada Olawoyin, 47. dakikada Ali Sowe ve 69. dakikada penaltıdan Ghezzal’dan geldi.

ADANA DEMİRSPOR’UN GOLLARI

Adana Demirspor ise karşılaşmada 52. dakikada Bünyamin Balat ile 83. dakikada Maestro’nun golleriyle rakip fileleri havalandırdı. Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor’un puanı 27’ye yükselirken, Adana Demirspor 5 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Gelecek hafta Adana Demirspor, kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Öte yandan Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.