Gündem

Çaytepe Mahallesi’nde Yangın Çıktı

caytepe-mahallesi-nde-yangin-cikti

YANGIN OLAYI

Kırsal Çaytepe Mahallesi’nde, buğday ekili alanda, belirsiz bir nedenle öğle saatlerinde alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.

KÖYLÜLER MÜDAHALE ETTİ

Köylüler yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yapılan ihbar sonrası, yangına müdahale için itfaiye ekibi bölgeye gönderildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.

ZARAR GÖREN ALAN

Yangında yaklaşık 120 dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Karabük’te İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi, arasında bir çocuk da yer almak üzere, yaralandı.
Gündem

Kırşehir’de Sel, Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Kaman ilçesindeki Erbişim köyünde sabah başlayan sağanak, öğleye kadar devam etti. Yağmur, sel felaketine yol açarak tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.