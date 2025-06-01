Çaytepe Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI
Kırsal Çaytepe Mahallesi’nde, buğday ekili alanda, belirsiz bir nedenle öğle saatlerinde alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.
KÖYLÜLER MÜDAHALE ETTİ
Köylüler yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yapılan ihbar sonrası, yangına müdahale için itfaiye ekibi bölgeye gönderildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.
ZARAR GÖREN ALAN
Yangında yaklaşık 120 dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı.