Çekmeköy’de Göçük: 1 İşçi Öldü

GÖÇÜK ETRAFINDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Reşadiye Mahallesi Esençile Sokak’taki inşaat alanında gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmaları sırasında bir göçük meydana geldi. Toprağın altında kalan iki işçiyi kurtarmak için olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda Cafer Tülek yaralı bir şekilde kurtarıldı. Tülek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Ekiplerin çabaları sonucunda toprak altındaki Yasin Tülek’in cansız bedenine ise ulaşıldı. Olay sonrası yapılan çalışmalardan sonra Tülek’in cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu morguna taşınacağı belirtildi.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Saat 13.30’da toprak kayması ihbarı yapılmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün talimatları doğrultusunda devletin tüm kurumları olay yerine intikal etti.” şeklinde konuştu. Çelik, ilk aşamada işçilerden birinin yaralı olarak çıkarıldığını ve sağlık durumunun endişe verici olmadığını ifade etti. Ayrıca, diğer işçi için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sonuçlarının da birlikte izlendiğini belirtti. “Şu an olay tamamen adli makamlarımızın talimatları doğrultusunda devam edecek.” ifadelerini kullandı.