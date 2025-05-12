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Çekmeköy’de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Mahsur

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İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Reşadiye Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı göçük gerçekleşti. Olay sonucunda göçük altında kalan iki işçiyi kurtarmak için hemen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin gayretleri sonucunda, işçilerden Cafer Tülek yaralı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan diğer işçi Yasin Tülek’in kurtarılması için ise çalışmalar hala devam ediyor.

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