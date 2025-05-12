Çekmeköy’de İnşaatta Göçük Meydana Geldi

İNŞAATTA KANALİZASYON HİZMETLERİ SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Reşadiye Mahallesi Esençile Sokak’taki inşaat şantiyesinde meydana gelen göçük, kanalizasyon çalışmaları sırasında gerçekleşti. Olayın ardından toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları neticesinde işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarıldı. Tülek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin sonrasında hastaneye kaldırıldı. Ancak, ekiplerin çalışmaları sonucunda toprak altında kalan Yasin Tülek’in cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Olay sonrası Tülek’in cenazesinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Bu arada, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 13.30’da toprak kayması ihbarı alındığını ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün talimatları doğrultusunda devletin tüm kurumlarının olay yerine intikal ettiğini ifade etti. İlk olarak işçilerden birinin yaralı olarak kurtarıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çelik, “Diğer kardeşimizle ilgili de arama kurtarma çalışmalarının sonucunu hep birlikte gördük. Şu an olay tamamen adli makamlarımızın talimatları doğrultusunda devam edecek.” dedi.