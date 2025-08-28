“Çekmeköy’de Kafede Saldırı! Tuncay Meriç Öldü.”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ SAAT VE YER

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kafede oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, çevredeki insanların ihbarı ile polis ve acil sağlık ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı.

TUNCAY MERİÇ’İN DURUMU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Tuncay Meriç’in başından vurularak ağır yaralandığı belirlendi. Hastaneye hastaneye kaldırılan Meriç, tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım” diyerek yaşanan durumu aktardı.