Çekya-Meksika Maç Özeti: 3-0

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda Çekya’yı Estadio Azteca’da oynanan karşılaşmada Mateo Chavez, Julian Quinones ve Alvaro Fidalgo’nun golleriyle 3-0 mağlup etti. İlk yarı golsüz sona erdi. Meksika, 55. dakikada Chavez’in golüyle öne geçti.

CHAVEZ TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Meksika, 55. dakikada Mateo Chavez ile öne geçti. Luis Romo asist yaptı. 61. dakikada Julian Quinones farkı ikiye çıkardı. Jorge Sanchez gol pasını verdi. 90. dakikada Alvaro Fidalgo skoru belirledi. Roberto Alvarado asist yaptı. Edson Alvarez sarı kart gördü.

KADROLAR AÇIKLANDI

Mücadele öncesinde Çekya ve Meksika’nın ilk 11’leri belli oldu. Kadrolar taraftarlarla paylaşıldı.

AGUIRRE: 50 YILDIR BÖYLE HEYECAN GÖRMEDİM

Meksika Teknik Direktörü Javier Aguirre, ev sahibi ülke olmanın heyecanını anlattı. Kariyerindeki hiçbir deneyimin bu duyguyla kıyaslanamayacağını söyledi.

MEKSİKA AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Açılış maçında Meksika, Güney Afrika’yı 2-0 yendi. Julian Quiñones ve Raul Jimenez golleri attı. Güney Afrika maçı dokuz kişi tamamladı. Meksika’da Cesar Montes kırmızı kart gördü.

İLK GOL VE İLK KIRMIZI KART

Turnuvanın ilk golünü Julian Quiñones kaydetti. İlk kırmızı kartı Güney Afrikalı Sithole gördü. Bu anlar tarihe geçti.

HAKEMİN İNGİLİZCESİ ANLAŞILMADI

Meksika-Güney Afrika maçında hakem Wilton Sampaio’nun VAR açıklaması stadda anlaşılamadı. Yetersiz İngilizce nedeniyle ilginç anlar yaşandı.

İRAN'IN STADINDA CESET BULUNDU

İran Milli Takımı’nın antrenman yaptığı stadın otoparkında bir aracın bagajında çürümüş ceset bulundu. Olay şok etkisi yarattı.

GÜNEY KORE – ÇEKYA MAÇI BELLİ OLDU

12 Haziran 2026’da Estadio AKRON’da Güney Kore ile Çekya karşılaşacak. Hakem Amin Omar mücadeleyi yönetecek.

MEKSİKA LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Meksika, Güney Kore’yi 1-0 yendi. Luis Romo’nun golüyle üç puan alan Meksika, grubu lider bitirdi. Güney Kore, Güney Afrika’yı yenerek ikinci olmayı hedefleyecek.

GÜNEY KORE ÇEKYA'YI YENDİ

Güney Kore, 12 Haziran’da Çekya’yı 2-1 mağlup etti. Goller Hwang In-Beom ve Oh Hyeon-Gyu’dan geldi. Maçta heyecan doruktaydı.

MEKSİKA'YA SON 32 YOLU

Meksika’nın gruptan çıkmasını sağlayan gol kaydedildi. Takım son 32 turuna yükseldi.

BEŞİKTAŞLI OH GALİBİYET GETİRDİ

Hyeon-Gyu Oh, 80. dakikada attığı golle Güney Kore’ye Çekya karşısında galibiyet getirdi. Beşiktaş forması giyen oyuncu öne çıktı.

MEKSİKALI TARAFTARLAR KUTLADI

Meksika’nın gruptan çıkmasının ardından taraftarlar sevinç gösterileri yaptı. Stadyumda coşku vardı.

ÇEKYA VE GÜNEY AFRİKA BERABERE KALDI

Çekya ile Güney Afrika arasındaki maç 1-1 sona erdi. Her iki takım da sahada mücadele etti.