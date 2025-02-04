Celal Şengör: Deprem Uyarısı ve Tsunami Riski

MUĞLA’DA DEPREM ARAŞTIRMALARI

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine şehre gelen Prof. Dr. Celal Şengör, son zamanlarda Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Depremlerin yerleşim şekli ve türleri hakkında açıklamalarda bulunan Şengör, “Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık. Depremlerin türleri ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Şengör, bölgedeki fayların tsunami yaratma riskinin yüksek olduğunu belirtti. “Bunların hepsi tsunami yapar. Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım. Mesela İstanbul öyle değil. İstanbul’daki fay, yan yana fay. Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani” dedi. Bu açıklamalar, olası doğal afetlerin hazırlıklarını artırması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.