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Çelik’e Soruşturma: Toplantı Yasasına Muhalefet

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CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK HAKKINDA SORUŞTURMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı. Çelik’in, İstanbul Çağlayan’da gerçekleşen bir gösteriye katılımı nedeniyle ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

CHP’DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

CHP tarafında konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, Çelik’in savunmasının ardından hukuki sürecin nasıl gelişeceği merak ediliyor. Yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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