Çelik İthalatına Yüzde 50 Vergi Getirildi

ÇELİK TARİFELERİ ARTIRILIYOR

ABD Başkanı Trump, Pennsylvania’daki US Steel tesisinde çelik sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump, çelik ithalatına yönelik uygulanan gümrük vergilerinin artırılacağını ifade ederek, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” diyerek hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. Çelik tarifelerinin artmasının, ABD’deki çelik sektörünü daha da güvence altına alacağına inandığını belirtti. Hatırlatmak gerekir ki, Trump, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik olarak yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanması ile ilgili kararnameleri imzalamıştı ve bu tarifeler 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti.

ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Trump, çelik işçileri için gerekli korumaların sağlanmadan, US Steel’in yabancı şirketler tarafından satışına izin vermeyeceklerini vurguladı. US Steel’in Japon üretici Nippon Steel ile yaptığı ortaklık anlaşmasını gündeme getiren Trump, şirketin genel merkezini Pittsburgh’da tutma kararı aldığını belirtti. Nippon’u pazarlık aşamasında birçok kez reddettiğini söyleyen Trump, Nippon’un ABD’ye milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını aktardı. Trump, çelik ithalatına uygulanan yüzde 25 tarifeyi getirerek US Steel’i “kurtardıklarını” savundu ve bunun ABD’yi olası olumsuz etkilerden koruduğunu öne sürdü. Çelik endüstrisine verdiği önemi vurgulayarak, “Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir.” şeklinde konuştu.

YENİ TARİFELER YOLDA

Beyaz Saray’ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkilerden ve haksız rekabete karşı korumak amacıyla gelecek hafta artırılacağı duyuruldu. Bu yeni adımlarla, Türkiye gibi ülkelerden gelen çelik ithalatına karşı daha sıkı önlemler alınacağı düşünülüyor.