Çelik’ten Chp’ye Sokak Eleştirisi

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, muhalefet partisi CHP’nin dilini eleştirdi. “CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar” dedi. Çelik, demokratik protestonun bir hak olduğunu ancak CHP yönetiminin kullandığı dilin demokratik protesto dili olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Gündemdeki iddialarla ilgili CHP’nin açık ve net bir yanıt veremediğini vurguladı.

YOLSUZLUK TARTIŞMALARI VE CHP’YE ELEŞTİRİ

Çelik, bu iddiaların daha önce CHP’li bazı isimler tarafından gündeme getirildiğini hatırlattı. “İlk olarak CHP’li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı” diyerek eleştirisini sürdürdü. Şimdi CHP’nin, kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını gizlemek için gençleri sokağa çağırdığını söyledi.

DEMOCRATİK SİYASET VE CHP

Çelik, CHP’nin demokratik siyaset ve tutum konusundaki başarısızlığını da gündeme getirdi. “Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir” şeklinde konuşan Ömer Çelik, CHP yönetiminin kamuoyuna çıkarak, partilerinin içindeki iddialara yanıt vermesi gerektiğini belirtti.