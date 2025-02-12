Çelik’ten Dervişoğlu’nun Sözlerine Tepki

SORUMLULUK VE YAKIŞIKSIZLIK

Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir” ifadesine yer veriliyor. Çelik, Cumhurbaşkanı’nın siyasi hayatı boyunca her görevine milletin onayı ile geldiğini hatırlatıyor.

MİLLİ İRADENİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamanın akıl dışı bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Çelik, Müsavat Dervişoğlu’nun Türkiye’deki karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken eleştirileri, siyasi pusulasını kaybetmiş bir şekilde Cumhurbaşkanımıza yönlendirdiğini ifade ediyor.