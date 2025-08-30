Cem Denli Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

CEM DENLİ’NİN HAYATINI KAYBETMESİ

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazası sonrasında hastanede tedavi görüyordu. Bu süreçte hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Hentbol Federasyonu, X sosyal medya platformunda yaptığı duyuruda, 34 yaşındaki milli sporcunun vefatını açıkladı. “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli, 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

34 yaşındaki milli hentbolcu, kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla Türk spor tarihine ismini yazdırdı. 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi önemli dereceler kazandı.