Cem Denli Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

CEM DENLİ’NİN TRAJİK VEFATI

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’nın oyuncusu Cem Denli, 2 Ağustos’ta yaşadığı motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu olay, spor camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Hentbol Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 34 yaşındaki milli sporcunun vefatını duyurdu. Açıklamada “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı. Cem Denli’nin Türk hentboluna önemli katkıları olduğu vurgulandı. 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılar elde eden Denli, ülkenin sembol sporcularından biri olmuştur. Ailesine, yakınlarına ve hentbol camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.