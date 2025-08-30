Cem Denli, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’ndan Cem Denli, 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastanede tedavi altında bulunduğu süre zarfında yaşamını yitirdi.

FEDERASYONDAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Türkiye Hentbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 34 yaşındaki milli sporcunun vefat haberini duyurdu. Açıklamada, “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

CEM DENLİ’NİN BAŞARILARI

Federasyon, Cem Denli’nin Türk hentboluna önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, “Uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli, 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz” şeklinde devam etti.

Cem Denli, kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla Türk spor tarihine adını yazdırdı. 34 yaşındaki hentbolcu, 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği kazanarak önemli bir profil oluşturdu.