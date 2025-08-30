Cem Denli Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

CEM DENLİ’NİN TRAJİK VEFATI

Cem Denli, İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’nın önemli oyuncularından biri olarak 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Hentbol Federasyonu, sosyal medya platformundaki açıklamasıyla 34 yaşındaki milli sporcunun vefatını duyurdu. Açıklamada, “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Cem Denli’nin Türk hentboluna sağladığı katkılar da vurgulandı.

BAŞARILARIYLA UNUTULMAZ

Açıklamanın devamında, “Uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli, 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

34 yaşındaki milli hentbolcu, kariyeri boyunca elde ettiği önemli başarılarla Türk spor tarihi içerisinde kalıcı bir yer edinmiştir.