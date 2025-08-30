Cem Denli Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

CEM DENLİ’NİN HAYATINI KAYBETMESİ

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Cem Denli, 2 Ağustos 2025 tarihinde yaşadığı motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU’NDAN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Hentbol Federasyonu, X sosyal medya platformundaki paylaşımıyla 34 yaşındaki milli sporcunun vefatını duyurdu. Federasyonun açıklamasında, “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, “Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

