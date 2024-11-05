Cem Gölbaşı’nın Tutuklanma Olayı Açıklandı

GENÇ FENERBAHÇELİLERİN TUTUKLAMALARI

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait fotoğrafla alay eden B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Gölbaşı ve yanındaki şüpheliler, burada B.İ.’yi darbetti. Bir süre iş yerinde kalan şüpheliler, B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldı. Şüpheliler, B.İ.’ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medya üzerinde paylaştı. Bu görüntülerin ardından B.İ., polise başvurarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

POLİS TESPİTLERİ VE OPERASYON

Polis, konuyla ilgili incelemelere başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri belirlendi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen adres aramalarında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro gibi maddeler ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

Gözaltına alınan 7 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cem Gölbaşı ve diğer şüpheliler İ. A, S. Ş., Ş. B., U. Ö. ‘yağma’, ‘eziyet etme’, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme’, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler H. M. Ş. ve Y. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelilerin B.İ.’ye ait iş yerindeki görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntülerde şüphelilerin B.İ.’yi tekmelediği ve daha sonra birlikte dükkandan ayrıldığı anlar yer aldı. B.İ.’nin peruk takarak Gölbaşı’ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.