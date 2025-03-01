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Cem Köksal’a Savcılıktan Soruşturma Açıldı

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MAIL OLAYI GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYOR

Zorlu Holding’in CEO’su Cem Köksal, Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan tebrik mesajına verdiği cevapla beraber tüm çalışanlarına bir mail gönderdi. Mailde, şirketin Ramazan ayını kutlama çerçevesine almadığı ve dini bayramlardan sadece Şeker ve Kurban Bayramı’nın resmi olarak tanındığı ifade edildi. Bu durum, sosyal medya ve görsel basında geniş bir yankı bulunca tartışmalar büyümeye başladı.

SAVCILIK HIZLA HAREKETE GEÇİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kamuoyuna duyurulmasının ardından hızlı bir şekilde harekete geçerek bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Cem Köksal’ın Ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mailiyle ilgili ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan soruşturma başlatılmıştır,” denildi. Resen açılan bu soruşturma, Köksal’ın ifadelerinin hukuki boyutunu derinlemesine incelemeyi hedefliyor.

ZORLU HOLDİNG’İN POLİTİKASI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Cem Köksal, gönderdiği mailde, 70 yıllık şirket tarihinde Ramazan kutlamasının yapılmadığını ve “dinden bağımsız bir duruş” benimsendiğini belirtmişti. Bu yaklaşım, çok uluslu bir şirket olma hedefiyle ilişkilendirilirken, bazı çevrelerde çalışanların inanç özgürlüğüne müdahale olarak eleştirildi. Soruşturma, şirketin bu politikasının yasal sınırlarını araştırmayı amaçlıyor.

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