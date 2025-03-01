Cem Köksal CEO’luk Görevinden İstifa Etti

RAMAZAN TEBRİKİ TEPKİ ÇEKTİ

Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara gönderilen tebrik mesajı üzerine sosyal medyada büyük bir etki yaratan Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal hakkında, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi” suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Bu gelişmelerin sonrasında, Köksal görevinden istifa etti. İstifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Zorlu grubuna zarar vermemek için istifa ediyorum.”

Zorlu Holding CEO’su olarak yürütmekte olduğu görevinden istifa ettiğini belirten Köksal, “Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu’na zarar vermemesi için bu kararı aldım.” dedi. Konunun, grubun ve şahsının inançlarıyla ilgili yansıtılmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

AÇIKLAMALAR TARTIŞMA YARATTI

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, şirket içinde dini bayramların kutlanmasıyla alakalı yaptığı açıklamalarla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Köksal, “Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var.” diyerek konuya net bir tutum sergiledi.

SOCIAL MEDYA TEPKİLERE DOYDU

Köksal’ın açıklamaları, sosyal medya platformlarında büyük tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, bu sözleri “saygısızlık” olarak değerlendirerek Zorlu Holding bünyesindeki markalara karşı boykot çağrısı yapmaya başladı. Tepkiler hızla yayılarak şirketin kamuoyundaki imajını tartışmaya açtı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili harekete geçti. Savcılık, Köksal hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” (TCK md. 115) suçu kapsamında re’sen bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. Köksal, soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Onun ifadesinin alınacağı bildirildi.