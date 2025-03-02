Cem Köksal Serbest Bırakıldı: İfadesi Açıklandı

Çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmamasıyla ilgili bir mail attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Köksal, bu süreçte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Hakimlik, Köksal’ın yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

İFADESİNDEKİ DETAYLAR

Ahaber’de yer alan bilgilere göre Cem Köksal’ın, şüpheli olarak verdiği ifadesi ortaya çıktı. Köksal, “Söz konusu mail, Ergün Güler’in yazdığı bir maildir. Direkt Ergün beye göndermek üzere hazırlamıştım fakat sehven, Ergün beyin paylaşımlarındaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu.” dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ YANLIŞ ANLAMA

Mesajının sosyal medyaya sızdığını fark ettiğini belirten Köksal, “Bu olay Ergün beyin şahsi düşüncelerini Vestel CEO’su olarak paylaşması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir hale çekilerek algı yapılmak istenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Köksal, geri çekim işlemleri sürecinde mailinin birçok kişiye ulaştığını ve mesajının eleştiri amacı taşıdığını belirterek, “Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün bey yaptığı paylaşımı kişisel olarak değil, Vestel CEO’su sıfatıyla yapmıştır.” açıklamasında bulundu.

SÜREÇTEN DOLAYI ÜZÜNTÜSÜ

Sosyal medyadaki yansımalar sonrası bazı insanları rahatsız etmiş olabileceğini kaydeden Köksal, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanan süreçten dolayı üzgünüm.” şeklinde konuştu.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, CEO Cem Köksal’ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Şirketin açıklamasında, “Zorlu Holding, 1953 yılından beri aile değerleri ve iş ahlakına sahip, milli ve manevi değerlerle bütünleşen bir kurumdur.” ifadesi yer aldı.

OLAYIN ARKA PLANI

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan’ın başlangıcı dolayısıyla çalışanlarına bir e-posta gönderdi. “Hepinize sevgiyle kucaklıyor, ailelerinizle birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum.” ifadelerini kullandı. Güler’in bu mesajına Zorlu Holding’in başka bir üst düzey yöneticisi olan Cem Köksal, tepki gösterdi. Köksal, “Kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor” diyerek Güler’i uyardı. Bu yazışmalar sosyal medyada yayıldı ve tartışmalara yol açtı.