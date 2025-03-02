Cem Köksal Serbest Bırakıldı: İfadesi Açıklandı

GÖZALTINA ALMA VE SERBEST BIRAKMA SÜRECİ

Çalışanlarının Ramazan ayının kutlanmaması hakkında bir e-posta attığı nedeni ile gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal’a inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünün ihlali suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Köksal, bu soruşturma bağlamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Hakimlik, Köksal’ın serbest bırakılmasına karar vererek yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasını uygun gördü.

KÖKSAL’IN İFADESİ GÜN IŞIĞINA ÇIKTI

Ahaber’de yer alanlara göre Cem Köksal, şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Söz konusu mail, Ergün Güler’in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemine arayarak mailin geri çekilmesini istedim.”

HATALI ANLAŞILMA AÇIKLAMASI

Köksal, mesajın sosyal medyaya sızdığını gördüğünde, “Bu olayın yaşanması Ergün beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO’su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilerek algı yapılmak istenmektedir.” dedi.

ELEŞTİRİ AMAÇLI MESAJ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Geri çekme işleminin gecikmesi nedeniyle mailin birçok kişiye ulaştığını ifade eden Köksal, “Söz konusu mesajım Ergün beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konu şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir.” diye konuştu.

İSTİFA AÇIKLAMASI VE GEÇMİŞİ

Yaşanan olayın ardından Zorlu Holding Yönetim Kurulu, CEO Cem Köksal’ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.” ifadesi yer aldı.

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan’ın başlangıcı vesilesiyle çalışanlarına bir e-posta göndermişti. Güler, “Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum.” dedi. Güler’in bu mesajına, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tepki göstererek, “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor.” diyerek geri dönüşte bulundu. Bu mesajlaşma sosyal medyada yayılarak çeşitli tepkilerle karşılaştı.