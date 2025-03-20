Cem Küçük: Cem Boyner Gözaltına Alınabilir

GAZETECİ CEM KÜÇÜK’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Türkiye’nin gündemini sarsan şafak operasyonlarının ardından gazeteci Cem Küçük, önemli yorumlarda bulundu. Gezi Parkı soruşturmasında yeni gözaltıların olabileceğini ifade eden Küçük, ünlü iş insanı Cem Boyner’in de bu dosyada yer aldığını iddia etti. Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GEZİ’NİN FARKLI AYAĞI OLACAK

Cem Küçük, Ekol TV’de yaptığı değerlendirmede Gezi Parkı soruşturmasının çeşitli boyutlarına dikkat çekti. “Gezi’nin bir ‘Halk TV’ ayağı olacak, iş adamları ayağı olacak ve gazeteciler ayağı olacak” diyerek, soruşturmanın kapsamının genişleyeceğini belirtti.

CEM BOYNER İNCELEME ALTINDA

Küçük, Cem Boyner’in de söz konusu soruşturma kapsamında inceleme altında olduğunu aktardı. “Tutuklanır demiyorum ama ifadesine başvurulabilir, gözaltına alınabilir” diyen Küçük, Boyner’in dosyada yer aldığını iddia etti.

SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Cem Küçük, dosyanın gizli olduğunu ancak savcıların dosya adlarını gizlemediğini belirtti. “Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalar açıktı ama içeriği bilinmiyordu. Hala bazı şeyler bilinmiyor” diyerek, soruşturmanın seyrine dair ipuçları verdi.

SONUÇ: YENİ BİR BOYUT KAZANABİLİR

Cem Küçük’ün açıklamaları, Gezi Parkı soruşturmasının yeni bir boyut kazanabileceğini gösteriyor. Kamuoyu, söz konusu araştırmanın ilerleyen aşamalarında neler yaşanacağını merakla takip ediyor.