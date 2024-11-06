Cem Uzan’dan Trump’a Dikkat Çeken Mesaj

TRUMP’IN BAŞKANLIK YOLUNDA GÜÇLÜ ADIMLAR

Donald Trump, dört yıl aradan sonra bir kez daha ABD Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Oyların yüzde 51’ini alarak rakibi Kamala Harris’i geçmeyi başaran Trump’ın, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde de başarısını sürdürmesi bekleniyor.

UZAN’DAN DESTEK MESAJI

2002 seçimlerinde kurucu genel başkanı olduğu Genç Parti ile Türk siyasetinin dengelerini değiştiren Cem Uzan, Donald Trump’la olan eski dostluğuna vurgu yaparak, “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş! DOST…” mesajını paylaştı.