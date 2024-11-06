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Cem Uzan’dan Trump’a Dikkat Çeken Mesaj

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TRUMP’IN BAŞKANLIK YOLUNDA GÜÇLÜ ADIMLAR

Donald Trump, dört yıl aradan sonra bir kez daha ABD Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Oyların yüzde 51’ini alarak rakibi Kamala Harris’i geçmeyi başaran Trump’ın, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde de başarısını sürdürmesi bekleniyor.

UZAN’DAN DESTEK MESAJI

2002 seçimlerinde kurucu genel başkanı olduğu Genç Parti ile Türk siyasetinin dengelerini değiştiren Cem Uzan, Donald Trump’la olan eski dostluğuna vurgu yaparak, “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş! DOST…” mesajını paylaştı.

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“Türkiye’nin Turizm Tanıtımı ABD Ekranlarında”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD'deki başkanlık seçimleri sürecinde Türkiye'nin turistik bölgelerinin televizyon yayınlarında tanıtıldığını açıkladı.
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in İtirazı Reddedildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından avukatları tarafından yapılan itiraz mahkemece kabul edilmedi.

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