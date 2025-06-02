Cemil Tugay, canlı yayında grevi savundu

GREVİN BEŞİNCİ GÜNÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin başlattığı grev beşinci gününde devam ediyor. İşçilerin grevde olması, özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgelerinde biriken çöplerle çevreyi olumsuz etkiliyor. Bu durum üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sahaya inerek çöp toplamaya başladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAHAYA İNDİ

Gece saatlerinde sahaya inen Başkan Tugay, eldivenlerini takarak çöpleri toplamaya çalıştı. Ancak bu sırada DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ile aralarında bir tartışma yaşandı. İşçiler, “Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor” şeklinde ifadelerle Başkan Tugay’a karşı çıktı. Buna karşılık Tugay, “Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir’in hakkını yedirmeyeceğim size” dedi.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, TELE-1 kanalında canlı yayına katıldı. Yayında spiker İnan Demirel’in yönelttiği “Sayın Başkan, İzmir’de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu” sorusuna Tugay, “4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin” yanıtını verdi.