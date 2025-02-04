Cemre Baysel ve Cem Adrian Buluşması

AŞK HAYATI VE SOSYAL MEDYADAKİ GÜNDEMİ

Cemre Baysel ve popüler şarkıcı Cem Adrian’ın buluştuğu fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, ‘Yeşil Deniz’, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Senden Daha Güzel’, ‘Sakla Beni’, ‘Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..’ gibi birçok projede yer alarak adından söz ettiriyor. Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.

AŞKLARINI PAYLAŞTI

Baysel ve Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alarak başlayan ilişkilerini iki aşık gibi sürdürüyor. Bir dönem aralarındaki ilişki kesilmiş olsa da kısa sürede yeniden bir araya gelmişlerdi. En son Aytaç’ın yaptığı paylaşıma Cemre’den hızlı bir yanıt gelmişti.

Çiftin arasındaki dostluk, zamanla aşka dönüşmüştü. Bir buçuk yıllık bir ayrı süreçten sonra geçen ağustos ayında yeniden bir araya geldiler. Öte yandan, Cem Adrian, Cemre’nin dizisinin setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İkili, birlikte çekildikleri fotoğraflarına takipçileri tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Cemre, Adrian ile çektiği kareyi sosyal medya hesabında “Geldi benimkiiii” ifadesiyle paylaşıp Cem Adrian da bu paylaşımına pırlanta emojisiyle yanıt verdi.