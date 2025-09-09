Cengiz Ünder: Beşiktaş’ta Çok Gol Atacağım

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Yeni transfer Cengiz, siyah-beyazlıların YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

GURURUNU PAYLAŞTI

Cengiz, açıklamalarına şöyle başladı: “Uzun süre sonra kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bu forma altında olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Bir an önce sahada olmak istiyorum.”

ÖZEL BİR DUYGU

Beşiktaş formasını giymenin kendisi için özel olduğunu belirten Cengiz, “Bu formayı giymek çok özel bir duygu. Daha önce yurt dışında oynarken Beşiktaş taraftarı ile ilgili çok fazla söylemlerim oldu.” dedi.

HEYECANI VE MUTLULUĞU

Beşiktaş’ın benzersiz bir kulüp olduğunu vurgulayan milli futbolcu, “Beşiktaş, çok sevdiğim, çok özel bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Umarım en iyi performansımı burada sergileyebilirim. Bu forma altında bunu yapacağıma yürekten inanıyorum. Umarım her şey çok güzel olur.” şeklinde konuştu.

DOĞRU BİR ATILIM YAPTI

Cengiz, transfer sürecinden de bahsederek, “Avrupa’ya transfer olma sürecim ilk başlarda benim için çok zor oldu. En büyük hayalim milli takıma gitmek ve Avrupa’ya transfer olmaktı. Bunu genç yaşta gerçekleştirdim. Giderken üzerimde, ‘eğer oynayamazsam’ gibi bir korku vardı. Roma’da bu korkuyu atlattım. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Doğru bir kulübe atılım yaptım.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA OYNAMAK EN BÜYÜK HEDEFİYDİ

En büyük hedefinin Avrupa’da oynamak olduğunu söyleyen Cengiz, “Benim en büyük hedefim Avrupa’da oynamaktı. O yüzden genç bir oyuncuyken bile bunları çok rahat söyleyebiliyordum. Avrupa’ya transfer olduğumda dil bilmiyordum. Bu benim için farklı bir tecrübe oldu. Çünkü hepsini oraya gittiğimde zor olsa da öğrenebildim. Güzeldi.” açıklamasında bulundu.

İTALYA’DAN İNGİLTERE’YE GEÇİŞ

Forma giydiği ligler hakkında konuşan Cengiz, “İtalya liginin sert olduğunu biliyordum. Oraya gittiğimde bunu daha iyi anladım. İtalya ligi, taktik açısından çok farklı. Hafta başından hafta sonuna kadar sürekli taktik çalışırdık. İngiltere’de ise daha fazla tempolu oynanan bir oyun vardı. Fransa’da daha güçlü oyuncuların olduğu, daha farklı bir lige dahil oldum. Genelde güce dayalı bir ligdi. Benim için güzel tecrübeler oldu.” dedi.

NDİDİ İLE TEKRAR BULUŞACAK

Cengiz Ünder, birlikte oynadığı Ndidi hakkında, “Wilfred Ndidi ile bir yıl birlikte oynadık. Çok güçlü, çok sert bir oyuncu. O zamanlar takımın önemli oyuncularından bir tanesiydi. Yıllar sonra tekrar aynı takımda birlikte oynayacağız. Bunun için de heyecanlıyım. Agresif bir oyuncu ve onun agresifliği bizim için çok önemli. Umarım saha içinde birlikte çok güzel işler yaparız.” dedi.

GOLE ODAKLANDI

Cengiz, açıklamalarına şöyle devam etti: “Tüpraş Stadyumu’nda, Beşiktaş taraftarının önüne Beşiktaş oyuncusu olarak çıkacak olmak çok farklı bir duygu. Genç yaşta buraya geldiğimde çok heyecanlıydım. Beşiktaş’ın o dönem çok iyi bir kadrosu vardı. Çok iyi bir takımda oynuyordum. Şimdi Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atmayı umuyorum.”

SERGEN YALÇIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sergen Yalçın hakkında, “Sergen hocaya öncelikle çok teşekkür ederim. Daha önceden de kendisiyle tanışıklığımız vardı. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Bu tarz hocalarda olduğum zaman kendimi daha farklı hissediyorum. Kendimi güvende hissediyorum.” dedi.

KENDİNE GÜVENİYOR

Kendine güvendiğini vurgulayan Cengiz, “Sahada sürekli oynayınca insan kendini daha iyi hissediyor, daha iyi bir oyuncu haline geliyor. Ben sahaya çıkıp oynadığım zaman bunu göstereceğim. Kendime bu konuda çok güveniyorum. Özellikle Beşiktaş forması altında taraftarlara bunu çok iyi şekilde göstereceğim.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA MESAJI VAR

Cengiz son olarak, “Taraftarımızın önüne çıkmak, performansımı sergilemek için çok heyecanlıyım. Hemen maç gününü bekliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Taraftarlarımız oyuncularımıza sahip çıksın.” diyerek sözlerini noktaladı.