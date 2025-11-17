Cengiz Ünder Beşiktaş’ta Güven Tazeledi

28 YAŞINDAKİ CENGİZ ÜNDER’İN BAŞARISI

28 yaşındaki Cengiz Ünder, Beşiktaş’ta oynadığı 8 maç boyunca 4 gol atarak hem teknik ekip hem de yönetim tarafından güven tazeliyor. Sezonun başında bekleneni veremeyen oyuncu, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte performansını yukarı taşıdı.

SERGEN YALÇIN ETKİSİ: TEMPO VE DİNAMİZM

Milli futbolcu, sürekli gelişen performansıyla oyun temposunu arttırıyor ve hücum hattına önemli bir enerji katıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sisteminde kritik bir rol oynayan Cengiz, siyah-beyazlıların hücum opsiyonlarında vazgeçilmez bir parça oldu.