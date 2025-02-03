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Cengiz Ünder İçin LENS’ten Sürpriz Teklif

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TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrodan ayrılacak oyuncular da netleşiyor. Sarı-Lacivertli takımda beklenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder’e sürpriz bir talip çıktı. Cengiz Ünder, Fenerbahçe’de arzulanan performansı sergileyemediği için yeni bir takıma transfer olma aşamasında.

FRANSA’DAN TALİP

Cengiz Ünder, Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alıyor. Beşiktaş’a transferi gündeme gelmişti ancak bu transfer gerçekleşmedi. Şimdi ise Fransa Ligue 1 takımlarından Lens, Cengiz Ünder ile ilgileniyor. Foot Mercato’dan alınan bilgilere göre, Fransız kulübü Cengiz Ünder için Fenerbahçe yönetimiyle temas kurmuş durumda. Transferin pazartesi akşamına kadar sonlandırılması hedefleniyor.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLDU

Cengiz Ünder, 13 Ağustos 2023’te Marsilya’dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye katıldı. 27 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı. Bu sezon, toplamda 8 maçta sadece 162 dakika forma giyen Ünder’in ismi daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı, ancak transferi gerçekleşmedi.

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