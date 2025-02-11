Cep Telefonları Mikroçiple Telsize Dönüşüyor

İLETİŞİM SORUNLARIYLA MÜCADELE

Ülkemizde gerçekleşen büyük depremler sonrasında karşılaştığımız önemli problemlerden biri iletişim sistemlerinde yaşanan aksaklıklar oluyor. Depremin altyapıyı etkilemesi veya aşırı yüklenme nedeniyle sistemin çökmesi, cep telefonlarının çalışamaz hale gelmesine yol açıyor ve bu durum arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Ege Üniversitesi Ege Telsiz Takımı öğrencileri, büyük depremler sonrasında telefon iletişimindeki problemleri çözmek için her cep telefonunu telsize dönüştüren bir çip geliştirdi. “Mikro Telsiz” adı verilen bu çip, cep telefonlarının yakındaki aynı özelliğe sahip diğer telefonlarla bağlantı kurmasını sağlıyor.

AFET ANINDA KOORDİNASYON ÖNEMİ

İzmir depreminden sonra proje üzerinde çalışmaya başladıklarını ifade eden Takım Kaptanı Özge Çetin, “Mikro Telsiz” hakkında şunları söyledi: “Afet anında koordinasyondan yardım çalışmalarına kadar her şey kesintisiz iletişimle mümkün. Çalışmalarımıza ‘cep telefonlarının kullanılmaz hale geldiği ortamlarda iletişimi nasıl sürdürebiliriz’ sorusunu sorarak başladık ve çok ciddi bir saha araştırması yaptık. Ardından cep telefonunun şarj yerine takılabilir bir mikro çip tasarladık. Farklı modeller üzerine çalıştık ve amatör telsizciler tarafından kolayca kullanılabilecek bir ürün ortaya koyduk.”