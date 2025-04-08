Cephanelik Haraç Çetesi Ele Geçirildi

GÜVENLİK GÜÇLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde 15 Şubat gecesi meydana gelen silahlı saldırı, derinlemesine bir polis operasyonuyla suç örgütüne bağlandı. Motosikletli ve kasklı iki saldırgan, bir iklimlendirme firması üzerine ateş açarak gazabını gösterdi ve kayıplara karıştı. Olaydan bir gün sonra, yurtdışı numarasıyla işletmenin yanındaki farklı bir iş yeriyle iletişime geçildi. Telefonda, “Kurşunlamayı biz yaptık. 10 milyon lira istiyoruz. Yoksa olacakları tahmin et” ifadeleriyle tehdit gerçekleşti.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ BELİRLEDİ

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve teknik takip sayesinde saldırganların Mert T. ve Necip D. olduğunu belirledi. Şüpheli Mert T.’nin evi, suç örgütünün ‘zula evi’ olarak kullanılıyordu. Yapılan polis baskınında geniş çapta silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 11 adet kalaşnikof tüfek, 6 tabanca, 580 mermi, 20 kilo esrar ve 3,5 kilo kokain. Bulunan silahların ve uyuşturucuların örgüt üyelerine dağıtım amacıyla saklandığı belirtildi ve silahların herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı kriminal incelemeye alındı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sonrası gözaltına alınan Mert T. ve Necip D., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen silahları yerinde inceledi. Yıldız, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzurudur anlayışıyla ekiplerimiz 7/24 sahada görev başında. Beylikdüzü ve Esenyurt çevresindeki bu organize suç olayına yönelik gerçekleştirilen operasyonla büyük miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”