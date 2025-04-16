“Ceren Önder’in Duygusal Paylaşımı.”

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, evinde yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle acil olarak Şişli’deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Önder’in kalbinden çıkan ana aort damarında boydan boya bir yırtık tespit edildi ve bu durumun ardından 12 saat süren bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyatın zorlukları göz önüne alındığında, doktorları yüksek ölüm riski taşıyan bir operasyon geçirdiğini ifade etti. Şu an için Önder’in sağlık durumu ciddiyetini sürdürüyor.

KIZINDAN DUYGUSAL BİR MESAJ

Önder’in sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam ederken, kızı Ceren Önder Kandemir sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. Ceren Önder, “En iyi bildiğin şeyi yap, diren baba” ifadelerini kullanarak şu duygusal mesajı iletti: “Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı ‘Mavra yapalım mı?’ diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın, direnmek zorundasın.”

DUA VE UYARI

Ceren Önder, paylaşımının devamında, “Babam duaya inanır, dua edin” diyerek babasının inancına vurgu yaptı. “Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın” diyerek duygularını kaleme aldı.