Ceren Önder Kandemir’den sağlık açıklaması

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya platformundan babasının sağlık durumu ile ilgili en son bilgileri paylaştı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi. Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. ‘Durumu iyiye gidiyor’ haberi, temennimizin çok ötesinde değil, ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam.”

TUNCER BAKIRHAN’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi edildiği hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakırhan, “Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi, birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar” diyerek umut verici ifadeler kullandı.