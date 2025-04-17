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Ceren Önder Kandemir’den sağlık durumu

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CIHAZLARI HIZLANDIRAN GÜNCEL HABER

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden babasının sağlık durumu hakkında güncel bilgileri paylaştı. Kandemir, “Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi” dedi.

DEĞERLİ EKİPLERİN ÇABASI

Kandemir açıklamasının devamında, “Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim” ifadesini kullandı. “Durumu iyiye gidiyor” haberinin önemli olduğunu belirten Kandemir, “Temennimizin çok ötesinde değil, ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam” sözleriyle desteklerini iletti.

TUNCER BAKIRHAN’DAN GÜÇLENDİRİCİ AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastane önünde yaptığı açıklamada, “Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi, birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim” şeklinde konuştu. Bakırhan, hekim arkadaşların her gün bir önceki günden daha fazla ilerleme sağladığını belirtti.

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