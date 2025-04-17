Ceren Önder Kandemir, sağlık durumu paylaştı

Ceren Önder Kandemir’den Güncel Bilgiler

Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden babası Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi. Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.”

Tedavi Süreci Hakkında Bilgiler

Ceren Önder Kandemir, hastane ortamının sevenlerle dolduğunu belirtti ve gelen dua eden herkesin babasını hissettiğine emin olduğunu dile getirdi. “Durumu iyiye gidiyor” haberinin, bekledikleri temenninin çok ötesinde olmadığını vurguladı. Ancak temennilerin de önemli olduğunu söyledi ve “Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam.” şeklinde ekledi.

Tuncer Bakırhan’dan Destek Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastane önünde basın açıklaması yaptı. Bakırhan, “Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi, birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar.” ifadesini kullandı.