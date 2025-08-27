Çeşme’de Su Kesintisi Bitti, Baraj Açıldı

SU REZERVİ DÜŞÜYOR

İZSU tarafından yapılan açıklamada, Çeşme bölgesinde su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su rezervinin yüzde 5’in altına inmesi üzerine, bölgede uzun vadede suya erişimi güvence altına almak amacıyla 25 Temmuz tarihi itibarıyla belirlenen saatlerde zorunlu su kesintisi uygulamasına başlandığı belirtildi.

KALİTE TESTLERİ BAŞLADI

Açıklamada, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 2’nci aşama performans testlerine başlanıldığı ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyit edilmesiyle birlikte 23 Ağustos itibarıyla içme suyu iletim sistemine su verilmeye başlandığı ifade edildi. Daire ekipleri, tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon testlerini 24 Ağustos tarihinde tamamlayarak, ilçenin içme suyu dağıtım şubesine su gönderilmeye başlandığını duyurdu.

SU KESİNTİSİ SONLANDI

Bu kapsamda, 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi uygulanmayıp, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlandı. Böylece Çeşme ilçesinde zorunlu su kesintisi uygulamasının sonlandırıldığı belirtildi. Ayrıca, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirilen Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi 9 Ağustos tarihinde hizmete açıldı.