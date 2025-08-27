Çeşme’de Su Kesintisi Sona Erdi

SU REZERVİNDEKİ DÜŞÜŞ VE ALINAN ÖNLEMLER

İZSU, yaptığı açıklamada, Çeşme’de su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su rezervinin yüzde 5’in altına düşmesinin ardından, bölgede uzun vadede suya erişimi güvence altına almak amacıyla 25 Temmuz tarihinden itibaren belirlenen saatlerde zorunlu su kesintisi uygulamasına geçildiğini hatırlattı. Açıklamada ayrıca önemli bilgiler paylaşıldı.

İÇME SUYU İLETİMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ikinci aşama performans test işlemlerinin başlatılması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat açısından uygun olduğunun teyit edilmesiyle birlikte, 23 Ağustos itibarıyla içme suyu iletim sistemine su vermeye başlandı. Ekipler tarafından, bu tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos tarihinde tamamlandı ve ilçenin içme suyu dağıtım şubesine su verilmeye başlandı. Bu çerçevede, 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayarak, şebeke sistemi dengelendi ve Çeşme ilçesinde zorunlu su kesintisi sonlandırıldı.

BÜYÜK YATIRIM PROJESİ TAMAMLANDI

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 1,7 milyar lira yatırım ile hayata geçirdiği Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi, 9 Ağustos’ta hizmete alındı. Bu proje, bölgedeki su sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üreterek su temininde önemli bir rol oynuyor.