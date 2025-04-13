Gündem

Çetin Doğru, Motosikletli Saldırıda Öldürüldü

cetin-dogru-motosikletli-saldirida-olduruldu

Çetin Doğru’ya Silahlı Saldırı

Ataşehir’de bir otelin kafeteryasından dışarı çıkarak telefon görüşmesi yapmak isteyen Çetin Doğru, akşam saatlerinde motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıya maruz kaldı. Edinilen bilgilere göre, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Doğru, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakınlarının Tepkisi

Çetin Doğru’nun ailesi, hastaneye geldiğinde büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. “Aşık Dermani” mahlasıyla tanınan sanatçının ölümü, sevenlerini derin bir yasa boğdu. Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

“İki Doktor Hakkında Soruşturma Başlatıldı”

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarının uygunsuz yazışmaları tepki topladı, Cumhuriyet Başsavcılığı iki doktorun gözaltına alınmasına karar verdi.
Gündem

Gaziantep’te Kavga: 18 Yaşında Maktul

Gaziantep'te 18 yaşındaki Durmuş K., tartıştığı 15 yaşındaki Y.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.