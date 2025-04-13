Çetin Doğru, Motosikletli Saldırıda Öldürüldü

Çetin Doğru’ya Silahlı Saldırı

Ataşehir’de bir otelin kafeteryasından dışarı çıkarak telefon görüşmesi yapmak isteyen Çetin Doğru, akşam saatlerinde motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıya maruz kaldı. Edinilen bilgilere göre, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Doğru, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakınlarının Tepkisi

Çetin Doğru’nun ailesi, hastaneye geldiğinde büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. “Aşık Dermani” mahlasıyla tanınan sanatçının ölümü, sevenlerini derin bir yasa boğdu. Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.