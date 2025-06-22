Cevdet Yılmaz, Diplomasiye İhtiyaç Olduğunu Belirtti

BÖLGESEL GERİLİMİN ARTMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD’nin İran’ın nükleer tesisini vurmasıyla birlikte bölgedeki gerilimin ciddi bir endişe kaynağı haline geldiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD savaş uçaklarının İran’daki nükleer tesislere yönelik bombalama faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Yılmaz, “Bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçlar doğabilecektir.” dedi.

DİPLOMASİNE YATIRIM YAPILMASI GEREKİYOR

Cevdet Yılmaz, “İran’ın nükleer çalışmalarıyla ilgili olarak adil ve doğru tutum; saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasıdır.” diyerek, “Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, yaşanacak çatışmaların insani, çevresel ve ekonomik maliyetleri artıracağını, tüm taraflar açısından güvenlik risklerinin yükselebileceğini vurguladı.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Uluslararası toplumu ve kurumları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu diplomatik çözüm yaklaşımına davet eden Yılmaz, Türkiye’nin insani değerlere, hukuka, adalete, istikrara ve sorunların diplomasi yoluyla barışçıl çözüm arayışına devam edeceğini belirtti.