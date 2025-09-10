Cevdet Yılmaz: Yıl sonunda YÜZDE 30 bekliyoruz

Ekonomi alanında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu’nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ

Yılmaz, Türkiye’nin uzun süredir tartıştığı ‘orta gelir tuzağı’ndan çıkış yolunu ele alarak, bu yıl ilk kez yüksek gelirli ülkeler kategorisine geçiş için somut adımlar atıldığını belirtti. Ancak bu gelişmenin sadece bir rakamsal değişim olmadığını ifade eden Yılmaz, “Bu aynı zamanda Türkiye’nin niteliksel bir dönüşüm sürecine girdiğini de gösteriyor. Hedefimiz, yüksek gelirli ülke konumunu kalıcı hale getirmek” diye konuştu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Yılmaz, hayat pahalılığı ile etkin bir mücadele sürdürdüklerini vurguladı. “Bir taraftan makul düzeyde büyümeyi devam ettiriyoruz, diğer taraftan dezenflasyon sürecini gerçekleştiriyoruz” diyen Yılmaz, 2023 yılında yüzde 65 olarak gerçekleşen enflasyonun, 2024 sonunda yüzde 44’e gerileyeceğini belirtti. Haziran 2024’ten itibaren kesintisiz bir düşüş yaşandığını hatırlatan Yılmaz, yıllık bazda 42,5 puanlık bir gerileme sağlandığını açıkladı. “2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜME HEDEFİ

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin, küresel ve bölgesel zorluklara rağmen dirençli yapısını koruduğunu dile getirdi. 2024’te yüzde 3,3 büyüyen ekonominin, 2025’in ilk yarısında yüzde 3,6 büyüme gösterdiğini belirten Yılmaz, yıl sonu için de yüzde 3,3 büyüme öngördüklerini söyledi. Yılmaz, “Dünya genelinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, ticaret hacminin daraldığı bir dönemde Türkiye’nin yakaladığı büyüme oranı oldukça makul ve dezenflasyon politikalarımızla tutarlıdır” diye ekledi.