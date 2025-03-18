Ceyda Ateş, Trump’ın Davetinde Dikkat Çekti

CEYDA ATEŞ ABD’DE DÜZENLENEN DAVETTE

Türkiye’de ‘Adını Feriha Koydum’ dizisindeki Hande karakteriyle tanınan Ceyda Ateş, evlilik hayatından sonra eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla birlikte ABD’ye yerleşerek ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başladı. Ancak Ateş, son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki ünlü Mar-a-Lago malikanesinde katıldığı bir davetle gündeme geldi. Sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi topladı.

MALİKANEDEN PAYLAŞIMLAR

Ceyda Ateş, Instagram hesabında “ABD Başkanı Donald Trump’ın evindeki davetten fotolar” notuyla etkinliğe ait fotoğraflar paylaştı. 1985 yılından bu yana Trump’a ait olan Palm Beach’teki Mar-a-Lago malikanesi, günümüzde özel etkinlikler ve davetler için sıkça kullanılıyor. Ateş’in eşiyle birlikte katıldığı gecede çekilen fotoğraflar, malikanenin atmosferini yansıtırken, ünlü oyuncunun “Sürpriz sonlu. ‘Vanilla Ice’ Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi” açıklaması dikkat çekti.