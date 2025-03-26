Ceyhun Kazancı İstifa Etti, TFF Karar Bekleniyor

DERBİDE HAKEM TARTIŞMALARI

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemiyle ilgili tartışmalar uzun bir süre gündemde kaldı. Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in görev yapmasının ardından Beşiktaş yönetimi, derbilerin yönetimi için yabancı hakem atanmasını talep etti. Ancak, bu konuda açıklama gelmeden istifalar yaşanmaya başladı.

Ceyhun Kazancı İSTİFA ETTİ

HT Spor’un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş – Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle istifa etme kararı aldı. Ceyhun Kazancı, daha önce TFF Başkan Vekilliğinde bulunuyordu. Aynı zamanda, siyah-beyazlıların camiasında Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ve Sportif Direktörlük görevlerini de yürütmüştü.