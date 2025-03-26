Ceyhun Kazancı İstifa Etti, TFF Karar Bekleniyor

DERBİ HAKEMİ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin kim olacağı uzun bir süre tartışılan bir konu oldu. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında Slavko Vincic’in düdük çalmasının ardından Beşiktaş yönetimi, derbilerde yabancı hakem atanmasını talep etmişti. Ancak hakem kararı henüz kesinleşmedi.

ÖNEMLİ İSTİFA GELİŞMESİ

Beşiktaş’ın yabancı hakem talebiyle ilgili dikkat çeken bir istifa gerçekleşti. HT Spor’un haberine göre, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş – Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmadığı için istifa etmek kararını aldı. Ceyhun Kazancı’nın geçmişte siyah-beyazlı camiada Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ve Sportif Direktörlük gibi önemli görevlerde bulunduğu da biliniyor.