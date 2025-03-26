Spor

Ceyhun Kazancı İstifa Etti, TFF Kararı Bekleniyor

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DERBİ HAKEMİ KONUSUNDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi hakkında tartışmalar sürüyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Slavko Vincic’in düdük çalmasının ardından Beşiktaş tarafı, derbilerde yabancı hakem atanmasını talep etmişti. Ancak, hakem kararının bir türlü netleşmemesi dikkat çekiyor.

İSTİFA GELİŞMESİ

Beşiktaş’ın yabancı hakem talebiyle ilgili gelişmeler yaşanıyor. HT Spor’un aktardığına göre; TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş – Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi dolayısıyla istifa etme kararı aldı. Ceyhun Kazancı, daha önce TFF Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Ayrıca, daha önce siyah-beyazlı camiada Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ve Sportif Direktörlük görevlerini yürütmüştü.

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