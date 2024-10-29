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Ekonomi

Çeyiz Aldım Derken Dolandırıldım

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GENÇ KADININ DOLANDIRILMA HİKAYESİ

Evlilik hazırlığı içinde olan bir genç kadın, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Geçtiğimiz ay nişanlanan 25 yaşındaki R.D., sosyal medya üzerinde çeyiz paketi almak amacıyla yaptığı bir alışverişte 56 bin TL dolandırılıyor.

DOLANDIRILMA ŞEKLİ

R.D., çeyiz paketi almak için sosyal medya üzerinden bağlantıya geçtiği bir dolandırıcı tarafından tuzağa düşürüldü. Genç kadın, ödeme yaptıktan sonra dolandırıcıyla iletişimini kaybetti ve durumu yetkililere bildirdi. Bu olay, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

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