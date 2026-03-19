Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SONA GELİNDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunun rövanş maçları, 4 karşılaşma ile gerçekleştirildi. Galatasaray, evinde 1-0 yendiği Liverpool karşısında deplasmanda yapılan rövanşta 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Liverpool, bu sonuçla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

GECENİN SONUÇLARI

Alman temsilcisi Bayern Münih, ilk maçta deplasmanda 6-1 mağlup ettiği İtalyan kulübü Atalanta’yı kendi sahasında da 4-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. İspanyol ekip Atletico Madrid ise evinde 5-2 mağlup ettiği İngiliz takımı Tottenham’a deplasmanda 3-2 kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselmeyi başardı. İspanyol kulübü Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiliz ekibi Newcastle United’ı evinde 7-2 yenerek çeyrek finale adım atan bir diğer takım oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. PSG (Fransa) – Liverpool (İngiltere), Real Madrid (İspanya) – Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya) – Atletico Madrid (İspanya) ve Sporting (Portekiz) – Arsenal (İngiltere) eşleşmeleri, futbol severleri heyecanlandıracak.