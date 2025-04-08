Ceza Açıklandı! Barış Alper Yılmaz Ve Kerem Demirbay

CEZA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay hakkında ceza kararını duyurdu. Açıklamaya göre, her iki oyuncuya da 1’er resmi karşılaşmadan men cezası ve 58 bin 500 TL para cezası veriliyor.

TARAFTAR CEZASI

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezasına çarptırılıyor. Takım, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle de toplamda 54 bin TL para cezası alıyor.